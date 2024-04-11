Москва, 11 апреля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Нет необходимости в создании санитарной зоны вдоль границы между Белоруссией и Украиной. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам в ходе своего визита в Москву.

Владимир Гердо/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«В Беларуси я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там в приграничье очень серьёзно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией — её надо ещё создать, это же не простые вопросы. Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, а от западных государств», — пояснил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Лукашенко во время визита в Москву 11 апреля также заявил журналистам, что не видит смысла для России разговаривать с Украиной.

Он уточнил, что разговоры с украинской стороной бессмысленны, потому что она только «патроны подносила», а говорить нужно с теми силами, которые стоят за киевским режимом.

Ранее президент Белоруссии заявил, что республика могла бы сыграть роль третьей силы в российско-украинском конфликте, однако Киев зачем-то обостряет отношения с Минском и пытается вовлечь страну в некие процессы.

По его словам, украинские власти, в том числе лидер киевского режима Владимир Зеленский, начинают что-то «подкручивать, подвинчивать». В частности, на стороне ВСУ выступает так называемый белорусский полк Калиновского.