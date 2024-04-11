Москва, 11 апреля, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл 11 апреля оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсудил вопросы развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится на сайте Кремля.

Гавриил Григоров / POOL /РИА Новости

«Обсуждались вопросы развития Евразийского экономического союза. С докладом по теме встречи выступил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД, МИД и Минобороны Владимир Колокольцев, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, директора ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также вице-премьер Алексей Оверчук.

Как передавало ИА Регнум, Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе 3 апреля сообщил, что по итогам 2023 года совокупный реальный валовой внутренний продукт стран — участниц ЕАЭС увеличился на 3,8%. Премьер напомнил, что в прошлом году Россия была председателем в органах ЕАЭС и лидеры входящих в него стран приняли декларацию о развитии интеграции на перспективу с названием «Евразийский экономический путь».

Этот документ будет ориентиром в вопросах продолжения укрепления стратегического взаимодействия стран — участниц ЕАЭС по всем направлениям, добавил Мишустин.

19 марта президент России Путин призвал включить экономики государств ЕАЭС в работу БРИКС. Глава государства напомнил, что Россия в 2024 году является председателем в БРИКС, это может открыть другим странам ЕАЭС большие возможности.

Кроме того, глава государства сообщал, что юбилейный саммит ЕАЭС состоится в Москве 8 мая. Путин отметил, что Евразийская экономическая комиссия уже начала готовиться к мероприятию.