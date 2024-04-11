Москва, 11 апреля, 2024, 18:39 — ИА Регнум. На территории посольства Украины в Москве вывесили Знамя Победы и флаг России, сообщает 11 апреля ТАСС, опубликовав соответствующее видео.

кадр из видео

На видеозаписи видно, как два флага развеваются на флагштоке перед самим зданием дипмиссии, расположенном в Леонтьевском переулке столицы. Кто именно поднял флаг и знамя, неизвестно.

Других подробностей на данный момент нет.

Как передавало ИА Регнум, с февраля 2022 года посольство Украины в Москве перестало выполнять свои функции. В начале марта того же года со здания дипмиссии был спущен флаг, а также демонтирована табличка, информирующая о нахождении там посольства.

Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что в дипломатии существует принцип взаимности, поэтому было принято решение прекратить договоры аренды. Украинскую сторону в установленном порядке об этом проинформировали.

В апреле 2024 года глава второго департамента стран СНГ России Алексей Полищук уточнил, что Россия оставит в неприкосновенности здание украинского посольства в Москве.

В ноябре 2023 года в Москве в Леонтьевском переулке над зданием посольства Украины уже появлялось Знамя Победы. По данным СМИ, флаг Победы на флагштоке украинского посольства тогда повесили активисты в честь годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков — 6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от немецких войск.