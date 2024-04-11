Москва, 11 апреля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Запад проведением конференции по Украине в Швейцарии собирается предъявить России некий коллективный ультиматум. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 11 апреля.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Участие в «конференции» стран Глобального Юга требуется Западу только для придания веса некоему «коллективному ультиматуму», который собираются предъявить России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российская сторона рассчитывает на то, что партнёры в Азии, Африке и Латинской Америке проявят бдительность и не дадут втянуть себя в очередную антироссийскую авантюру.

Захарова подчеркнула, что Швейцария пытается продвинуть скомпрометировавшую себя «формулу Зеленского», но любые мероприятия, игнорирующие позицию России, оторваны от реальности и бесперспективны.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля правительство Швейцарии заявило, что конференция по Украине пройдёт в городе Бюргеншток в июне 2024 года. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Захарова ранее отмечала, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», отметила она.

Конференция по ситуации на Украине в отсутствие России превратится в очередной раунд бесплодных консультаций, заявили, в свою очередь, в российском посольстве в Швейцарии.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.