Москва, 11 апреля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. У России не может быть доверия к Швейцарии, так как она поддерживает киевский режим и применяет антироссийские санкции. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Так российский дипломат ответила на вопрос журналистов об отношении РФ к готовящейся на июнь 2024 года конференции по украинскому вопросу в Швейцарии.

«Не может быть доверия и к Швейцарии. Она стоит на позициях Украины, поддерживает киевский режим, применяет антироссийские санкции, принимает стратегии, исключающие Россию из системы европейской безопасности. Быть в таких условиях нейтральной принимающей стороной, а тем более посредником Швейцария не может по определению», — пояснила Захарова.

Также она отметила, что любые мероприятия, которые игнорируют позицию России и основываются на ультимативной «формуле Зеленского», оторваны от реальности и бесперспективны.

«Озвученное устроителями «конференции» намерение вычленить из инициатив других стран общие компоненты — не что иное, как уловка. Хорошо известно, что «формула Зеленского» не предполагает компромиссов, альтернатив и полностью игнорирует предложения Китая, Бразилии, африканских и арабских государств», — добавила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Россия не будет принимать участие в этом мероприятии, даже если получит приглашение, резюмировала Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Швейцарии решило, что конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдёт в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024 года.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конференция по Украине пройдёт без участия России, но в ходе мероприятия можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение каких-либо переговоров по ситуации на Украине без участия России является бессмысленным.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин рассказал ИА Регнум, что так называемая конференция по урегулированию на Украине, которая пройдёт в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024 года, является показушным мероприятием.