Лас-Вегас, США, 11 апреля, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Бывший актёр и спортсмен О. Джей Симпсон умер на 77-м году жизни в Лас-Вегасе, сообщила 11 апреля его семья в в социальной сети X.

Gerald Johnson Бывший актёр и спортсмен О. Джей Симпсон

«10 апреля наш отец Орентал Джеймс Симпсон проиграл в борьбе с раком. Он скончался в окружении детей и внуков», — говорится в публикации.

В феврале 2024 года стало известно, что у Симпсона рак простаты. В последние месяцы, сообщали СМИ, он проживал в хосписе.

Как передавало ИА Регнум, О. Джей Симпсон — актёр и раннинбек в американском футболе, известный тем, что, будучи игроком Национальной футбольной лиги, за один сезон пробежал с мячом более 2 тыс. выносных ярдов.

В 1994 году его подозревали в убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и её любовника — официанта Рональда Голдмана, однако актёр был оправдан и избежал смертной казни.

После этого артист стал героем многочисленных телефильмов — «История О. Дж. Симпсона» (Fox Network, 1995), «О. Джей Симпсон: Нерассказанная история» (BBC TV, 2000), «Американская трагедия» (CBS, 2000) «О. Джей: Испытание века» (Investigation Discovery, 2014), «Суд над О. Дж. Симпсоном: настоящая история» (Discovery TV, 2016) и других.

Кроме того, делу Симпсона посвящен первый сезон телесериала «Американская история преступлений» — главного героя сыграл Кьюба Гудинг — младший.