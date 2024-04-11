Тюмень, 11 апреля, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Введение режима чрезвычайной ситуации в Тюменской области позволило задействовать материальный резерв региона и провести необходимые мероприятия по подготовке к встрече с паводком. Об этом 11 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил вице-губернатор Тюменской области Владимир Чейметов.

Донат Сорокин/ТАСС

Он отметил, что, по предварительному анализу складывающейся гидрометеорологической обстановки в Тюменской области, регион готовится к высокому уровню воды на реках области к 20 апреля. На текущий момент населённые пункты не подтоплены, наблюдается постепенный рост уровня воды на гидропостах.

«Предполагаем, что в текущем году уровень воды в реках Тобол и Ишим будет находиться на максимумах. Введение режима чрезвычайной ситуации в регионе позволило задействовать материальный резерв Тюменской области и провести необходимые мероприятия по подготовке к встрече с паводком. На сегодня в области всё спокойно. Неблагоприятные прогнозы в части населенных пунктов, которые расположены на реке Тобол (г. Ялуторовск, Ялуторовский и Упоровский районы) и реке Ишим (г. Ишим, Ишимский, Казанский и Абатский муниципальные районы)», — отметил он.

Чейметов подчеркнул, что в регионе была организована работа межведомственного оперативного штаба, это позволило своевременно и оперативно принимать решения о финансировании проводимых мероприятий, а также применении необходимых сил. Из государственного резерва Российской Федерации были получены водоналивные дамбы для борьбы с паводком.

По его словам, подготовленный состав группировки сил и средств функциональных и территориальной подсистемы Тюменской области по реагированию на ЧС, вызванные паводком в 2024 году, составляет сейчас более 12 тысяч человек, более 2600 тысяч единиц техники, 194 единицы плавсредств.

Также была организована работа с населением и инженерные мероприятия.

«Мы готовы к срочной эвакуации. Для приёма населения уже подготовлен к развертыванию 101 пункт временного размещения вместимостью 13 тысяч человек. Но будем надеяться, что проведение таких мероприятий в регионе не потребуется», — подчеркнул он.

В свою очередь директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович отметил, что критических отметок по уровням воды в настоящее время не достигнуто.

«В рамках работы по недопущению подтоплений ежегодно проводится плановая работа: комиссия по чрезвычайным ситуациям утверждает план мероприятий по подготовке к паводку и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Этот план в себя включает обследование и подготовку гидротехнических сооружений (дамб). При необходимости их наращивают, уплотняют тело дамб и проводят прочие мероприятия», — добавил Михнович.

Он отметил, что также ведётся работа с населением. Людям напоминают основные правила поведения при возможных подтоплениях, о том, с какими службами можно взаимодействовать, где можно получить соответствующую информацию, куда можно эвакуироваться в случае необходимости.

Кроме того, проводится подготовка реагирующих подразделений, которые входят в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках этой деятельности проверяется состояние пунктов временного размещения населения.

Как передавало ИА Регнум, глава Тюменской области Александр Моор заявил 11 апреля в ходе доклада президенту России Владимиру Путину, что власти региона в условиях паводка выстраивают работу с учётом возможного прорыва дамб, защищающих крупные населённые пункты.

Он отметил, что в зоне возможного подтопления находится 51 населённый пункт, жителей предупредили о возможной эвакуации. Власти ожидают, что ситуация с паводком усложнится в регионе к 20 апреля, а пик наступит в период с 23 по 25 апреля.

В городе Ялуторовске Тюменской области 10 апреля началась добровольная превентивная эвакуация жителей в связи с паводками. ПВР развернули в общежитии аграрного колледжа. Губернатор Моор 8 апреля сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза — ожидается, что уровень воды в реках Ишим и Тобол будет высоким.

В Оренбургской, Курганской и Тюменской областях сложилась наиболее сложная ситуация с паводками. Местные и федеральные службы занимаются ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из зон затопления. По поручению президента создана правительственная комиссия по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки.