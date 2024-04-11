Москва, 11 апреля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Суд арестовал имущество блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова и его сообщника Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей. Об этом сообщил следователь во время заседания в Таганском суде Москвы.

Соцсети Аяз Шабутдинов

«На имущество Шабутдинова, Алексеева судом наложен арест на общую сумму 100 млн рублей», — сообщил следователь.

Представитель МВД, в свою очередь, отметил, что у следователей есть информация, которая говорит о попытках обвиняемых спрятать свои активы и финансовые средства от правоохранительных органов.

На заседании рассматривается вопрос о продлении ареста блогеру. Сторона обвинения просит продлить обвиняемым арест до 16 июня.

«В настоящий момент по делу необходимо провести экспертизы, допросить ряд свидетелей и потерпевших, в том числе блогеров, связанных с Шабутдиновым. Находясь на свободе, он может скрыться от следствия, уничтожить доказательства или угрожать свидетелям», — объяснил следователь необходимость продления ареста обвиняемым.

В свою очередь адвокат Дмитрий Григориади подчеркнул, что позиция следователя основана на «предположениях и домыслах», и попросил суд отправить Шабутдинова под домашний арест.

Ранее в этот же день Шабутдинову предъявили обвинения ещё по 23 эпизодам мошенничества.

До этого, 4 апреля, Таганский суд арестовал банковские счета, автомобиль и имущество блогера. Тогда следствие сообщило, что Шабутдинов причастен к более чем 50 эпизодам мошенничества. Вину он не признал.

Как передавало ИА Регнум, Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По версии МВД, он и его сообщники обещали научить открывать прибыльные бизнесы.

Спустя день прокуратура предъявила ему обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве. Поверившие блогеру лица заключали договоры на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн. В тот же день блогера арестовали.

Одна из учениц блогера, Наталья Калистрова, рассказала, что участникам бизнес-курсов подсыпали «зелёные таблетки» в напитки. По её словам, во время курсов участники также занимались медитацией и слушали музыку, находясь в состоянии эйфории. 13 февраля стало известно, что арест Шабутдинову продлили на два месяца.