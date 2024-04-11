Сумы, Украина, 11 апреля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В Сумах зафиксировали удары бомбами по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) города. Об этом сообщает «Страна. ua» со ссылкой на областную администрацию.

Ivan Bordiuhov

«Последствия удара уточняются», — следует из сообщения.

Авторы публикации утверждают, что удары по ТЭЦ были нанесены КАБами (корректируемыми авиационными бомбами. — Прим. ред.).

Кроме того, украинское СМИ уточнило, что о взрыве в Сумах сообщают и местные паблики в социальных сетях.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля на Украине также сообщили об ударе по по Бурштынской ТЭЦ в Ивано-Франковской области.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что она обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую область, но и соседние регионы.

В этот же день подпольщик рассказал, что в Киевской области, вероятно, нанесён удар по одной из крупнейших на Украине ТЭС — Трипольской. Позже информацию подтвердили украинские СМИ.