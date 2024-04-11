Москва, 11 апреля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. В Орске начата работа по освободившимся от воды домам, всего их 588, заявил 11 апреля глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Егор Алеев/ТАСС

«Сейчас в Орске мы видим 588 домов, которые освободились от воды. И сейчас начата работа: поквартирный, подомный обход, для того чтобы оценить первичные ущербы и определить те суммы, которые необходимы к возмещению», — сказал министр

Также он пообещал притормозить рост цен на стройматериалы в связи с ситуацией с паводками в российских регионах.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля президент проводит совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Он призвал уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводка, к этому процессу нужно подготовиться заранее. Глава государства выразил надежду, что благодаря слаженной работе всех профильных ведомств последствия паводка будут минимизированы.

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Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, уточнил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге. При этом в ранее затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился ещё на 14 см, добавил он.

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области в ближайшие сутки продолжит повышаться, в зоне подтопления окажутся более 3,5 тыс. жилых домов, заявила 11 апреля пресс-служба правительства региона. К утру 11 апреля в 78 населённых пунктах и 36 садовых товариществах подтоплены 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок, эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей, сказано в сообщении.

МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.