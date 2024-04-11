Москва, 11 апреля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Движение по федеральным трассам в пострадавших от паводка Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях осуществляется штатно, сообщил 11 апреля «Росавтодор».

Егор Алеев/ТАСС

Работники дорожных служб в указанных регионах перешли в режим повышенной готовности, ведётся регулярный мониторинг ситуации, сказано в сообщении.

«В связи со сложной паводковой ситуацией в ряде субъектов УрФО и ПФО — Оренбургской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях — федеральные дорожники перешли в режим повышенной готовности», — заявили в пресс-службе «Роавтодора».

В пострадавших от паводка регионах созданы оперативные штабы, ведётся мониторинг дорожной ситуации, особенно на самых паводкоопасных участках, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля президент Владимир Путин провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства призвал уже сейчас готовиться к восстановлению жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводков.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом 11 апреля отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в Резервном фонде, сказал министр.

Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, отмечал ранее глава МЧС Александр Куренков. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области, заявляло Министерство.