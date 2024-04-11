Курган, 11 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью. Об этом 11 апреля доложил губернатор Курганской области Вадим Шумков президенту России Владимиру Путину.

Донат Сорокин/ТАСС

«В настоящее время главным образом проводятся работы по укреплению и повышению уровня дамбы Кургана, общая протяжённость которой порядка 30 километров. Указанные работы планируем завершить сегодня ночью», — сказал Шумков.

Он отметил, что сейчас идёт работа по укреплению дамбы, чтобы поднять её уровень до 11 и более метров на наиболее опасных участках.

Кроме того, ведётся работа по дополнительной защите водоканала, чтобы не оставить жителей без питьевой воды, добавил глава региона.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Шумков заявил, что уровень воды в реке Тобол в Кургане может достигнуть 11 метров или даже превысить эту отметку. Он рассказал, что сотрудники администрации обойдут всю правобережную часть города, которой особенно угрожает подтопление, чтобы увести оттуда всех людей. Эвакуацией и оповещением граждан занимаются 1200 человек, добавил губернатор.

Ранее в Курганской области был введён режим ЧС регионального масштаба. По прогнозу МЧС, на территории области могут быть затоплены 62 населённых пункта, а в зону ЧС попасть более 18 тысяч человек.

Шумков ранее отмечал, что приход большой воды в Курган прогнозируется на 11–14 апреля. Более 6000 жителей области уже эвакуированы.