В Кургане планируют ночью завершить укрепление дамбы
Губернатор доложил Путину, что укрепление дамбы в Кургане завершат ночью
Курган, 11 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью. Об этом 11 апреля доложил губернатор Курганской области Вадим Шумков президенту России Владимиру Путину.
«В настоящее время главным образом проводятся работы по укреплению и повышению уровня дамбы Кургана, общая протяжённость которой порядка 30 километров. Указанные работы планируем завершить сегодня ночью», — сказал Шумков.
Он отметил, что сейчас идёт работа по укреплению дамбы, чтобы поднять её уровень до 11 и более метров на наиболее опасных участках.
Кроме того, ведётся работа по дополнительной защите водоканала, чтобы не оставить жителей без питьевой воды, добавил глава региона.
В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Шумков заявил, что уровень воды в реке Тобол в Кургане может достигнуть 11 метров или даже превысить эту отметку. Он рассказал, что сотрудники администрации обойдут всю правобережную часть города, которой особенно угрожает подтопление, чтобы увести оттуда всех людей. Эвакуацией и оповещением граждан занимаются 1200 человек, добавил губернатор.
Ранее в Курганской области был введён режим ЧС регионального масштаба. По прогнозу МЧС, на территории области могут быть затоплены 62 населённых пункта, а в зону ЧС попасть более 18 тысяч человек.
Шумков ранее отмечал, что приход большой воды в Курган прогнозируется на 11–14 апреля. Более 6000 жителей области уже эвакуированы.