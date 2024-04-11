Нижневартовск, Югра, 11 апреля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. 55 лет исполнилось со дня получения первой нефти Самотлорского месторождения — одного из самых крупных в мире. Открытие и разработка месторождения стали ключевым моментом в развитии Ханты-Мансийского округа и экономики страны.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Самотлор отмечает 55-летие начала освоения месторождения нефти

Промышленное освоение нефтяного гиганта началось в апреле 1969 года. Геологи оценили запасы уникального месторождения почти в 3,5 млрд тонн нефти. В 1980 году самотлорцы достигли пика добычи — 158,9 млн тонн, а в 1981 году отчитались о получении первого миллиарда тонн нефти.

Новые возможности для Самотлора открылись после вхождения «Самотлорнефтегаза», разрабатывающего месторождение, в структуру «Роснефти». Компания инициировала расширение программы развития Самотлора, при поддержке научного комплекса «Роснефти» началось технологическое обновление производства.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Самотлор отмечает 55-летие начала освоения месторождения нефти

В настоящее время накопленная добыча «Самотлорнефтегаза» превышает 2,9 млрд тонн нефти. Предприятие поддерживает уровень рационального использования попутного нефтяного газа более 98%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. Добычу «Самотлорнефтегаза» обеспечивают более 15 тысяч скважин, большая часть из которых — горизонтальные, с проведением операций многостадийного гидроразрыва пласта. Для повышения эффективности нефтедобычи «Роснефть» внедряет на Самотлоре инновационный метод интегрированного математического моделирования.

Приоритетное внимание на Самотлоре уделяется снижению воздействия производства на окружающую среду. На сегодняшний день предприятие восстановило биологическую продуктивность почв на 90% площади земель, нарушенных в советский период освоения Самотлорского месторождения.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Самотлор отмечает 55-летие начала освоения месторождения нефти

Сейчас в «Самотлорнефтегазе» работают свыше 15 тысяч человек. В образовательных учреждениях Нижневартовска действуют «Роснефть-классы» — первые ступени корпоративной системы подготовки кадров «Школа-вуз-предприятие». При поддержке компании благоустраивается Нижневартовск, построен ряд крупных спортивных и образовательных объектов.