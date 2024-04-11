Москва, 11 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Ударных средств в космосе быть не должно. Об этом рассказал журналистам заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российский дипломат отметил, что РФ и США находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе.

Он также добавил, что Соединённые Штаты пытаются очернить Россию и сочиняют небылицы о якобы размещении оружия в космосе.

«Наши делегации на соответствующих международных площадках, и прежде всего в Нью-Йорке, где Вашингтон — администрация США — продвигает тему обвинений в адрес России, действительно, находятся в контакте и обсуждают этот вопрос. С нашей стороны исчерпывающие комментарии даны на всех уровнях», — рассказал Рябков журналистам.

По словам замглавы МИД, Россия не видит необходимости в использовании канала деконфликтинга со Штатами по вопросу космоса.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что звучащие на Западе заявления о якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе являются вбросом с целью втянуть Москву в переговоры по Украине на своих условиях.

Ранее Путин напомнил, что Россия всегда была страной, которая выступала против милитаризации космоса, и тем более размещения в нём ядерного оружия. Он подчеркнул, что российская сторона не делает в космосе ничего, что не делали бы другие страны.

В феврале агентство Bloomberg написало, США уверены в том, что Россия якобы может развернуть в космосе ядерное оружие уже в нынешнем году. Отмечалось, что Вашингтон в связи с этим предупредил союзников. Позднее президент США Джо Байден заявил, что Москва якобы создаёт противоспутниковое космическое оружие, не представляющее прямой угрозы для жизни людей.