Пекин, 11 апреля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Власти Китая ввели контрмеры против американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems за продажу оружия Тайваню. Об этом 11 апреля говорится в заявлении МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Китай решил принять контрмеры против компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems», — говорится в сообщении.

Так, китайские власти заморозили движимое, недвижимое и другие виды имущества этих компаний в КНР.

Кроме того, Китай не будет выдавать визы высшему руководству компаний, запретив въезд в страну. В МИД КНР уточнили, что указанные компании участвуют в продаже оружия Тайваню.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Пекин сделал представление Вашингтону из-за высказываний по Тайваню, противоречащих принципу «одного Китая».

В МИД КНР потребовали от США соблюдать три совместных китайско-американских коммюнике, подтвердить на деле, что США не поддерживают независимость Тайваня, а также возможность существования двух Китаев или Китая и Тайваня отдельно. Кроме того, в ведомстве призвали Белый дом не использовать тайваньский вопрос для сдерживания Китая.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Перед наступлением 2024 года председатель Китая Си Цзиньпин назвал воссоединение Тайваня с КНР исторической необходимостью.

Принцип «одного Китая» формально признают в том числе и США, поскольку они имеют дипломатические отношения с КНР, но не с Тайванем. Однако политически США обозначают, что рассматривают Тайвань как собственный инструмент в противостоянии с Китаем.