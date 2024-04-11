Оренбург, 11 апреля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Ущерб от паводка в Оренбургской области превысит, по предварительным оценкам, 40 млрд рублей, заявил 11 апреля глава региона Денис Паслер в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Егор Алеев/ТАСС

Он отметил, что в правительству направлены документы об оценке ущерба, но указанная в них сумма «очень предварительная», так как вода ещё не ушла и к полноценному обследованию власти области пока не приступили.

В ходе совещания министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов будут выделены незамедлительно, ресурсы для этого есть в резервном фонде.

Как сообщало ИА Регнум, Паслер также доложил, что паводковая ситуация в Оренбуржье достигла пика. Самая сложная обстановка наблюдается в Оренбурге, тогда как в Орске, принявшем первый и самый сильный удар стихии, вода пошла на спад.

Ранее губернатор заявил, что в Оренбурге пик паводка должен наступить 11 апреля, затем волна пойдёт по долине Урала к селу Илек, где уже возведена защитная дамба.

Он отметил, что на Ириклинском водохранилище объём сброса воды сократился до 720 кубометров в секунду. Это втрое меньше по сравнению с максимальным значением, зафиксированным 5 апреля. Сокращение сброса существенно повлияет на паводковую обстановку и позволит избежать таких серьёзных последствий, которые наблюдались в Орске.