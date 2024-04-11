Вильнюс, 11 апреля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Отправка немецких военных в Литву свидетельствует о том, что НАТО готовится к войне с Россией, отметили в своём материале 11 апреля обозреватели хорватский газеты Advance.

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В статье напоминается, что ранее целый ряд руководителей стран — членов НАТО выступал с «прогнозами» о возможном столкновении военного блока с Россией в ближайшие три или пять лет.

«Прибытие пяти тысяч немецких солдат в Литву — действительно историческое событие. Мы видим, как фигуры начали уверенно расставлять по местам для некоего столкновения в ближайшем будущем», — отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус лично проводил 20 первых немецких военнослужащих в Литву и назвал этот день «великим». Он отметил, что в Литве появится целая бригада бундесвера.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас отмечал, что немецкая бригада будет полностью передислоцирована в страну к 2027 году. Расходы составят 800 млн евро. Германия планирует разместить в Литве бригаду с тремя манёвренными батальонами и подразделениями боевой поддержки и снабжения, 4800 военных и 200 сотрудников персонала.

Планы Германии по созданию в Литве военной базы провоцируют дальнейшее нагнетание напряжённости у российских границ, Москва относится к этому негативно и допускает, что придётся принять специальные меры для обеспечения безопасности, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

США выделяют на оборонные расходы примерно 40% от общемировых военных расходов, тогда как Россия — 3,5%, отмечал ранее президент Владимир Путин. У России нет проблем со странами НАТО, западные страны сами искусственно создают эти проблемы, потому что не хотят иметь в лице Москвы конкурента, подчёркивал глава государства.