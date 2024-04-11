Москва, 11 апреля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Россия опасается, что решение Вашингтона о размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности необратимо. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

«Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания», — приводит слова Рябкова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Вашингтон намерен в течение 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.

Представитель Тихоокеанского командования армии США сообщил «РИА Новости», что «всё идёт по плану» для достижения поставленных задач — к концу года разметить ракеты. Такой шаг, по мнению экспертов, будет направлен на сдерживание Китая.

Предполагается, что США рассматривают возможность развёртывания ракетной системы средней дальности наземного базирования «Тайфон», которая разрабатывается американской армией и может быть оснащена крылатыми ракетами «Томагавк» с дальностью действия более 1600 км и новой ракетой-перехватчиком SM6. Они были успешно испытаны в 2023 году.

Установка ракет в регионе станет первой с момента подписания США и России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году. ДРСМД ранее запрещал двум странам обладать баллистическими и крылатыми ракетами средней дальности наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км.

Американские власти намерены усилить сдерживание Китая. С этой целью в 2024 году они планируют разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности, заявил в декабре 2023 года представитель Тихоокеанского командования армии США Роб Филипс.

Эксперты предположили, что ракеты разместят в первую очередь на американских базах на острове Гуам. СМИ писали, что Япония и Филиппины, с которыми США развивают сотрудничество в области безопасности, неохотно принимают на своей территории новые американские военные мощности из опасения стать целью для Китая в случае вооружённого конфликта в регионе.