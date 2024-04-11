Кировск, Мурманская область, 11 апреля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. В Кировске Мурманской области прошел финальный этап Кубка России по лыжным гонкам «Хибинская весна». Соревнования завершились масс-стартом в гору Айкуайвенчорр.

Екатерина Максимова, ИА REGNUM Хибины

Идея провести гонку в гору в финале Кубка России сезона ‪2023–2024‬ принадлежит президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе. Её поддержали в компании «ФосАгро». О том, что такая гонка будет проведена в Кировске, вице-президент ФЛГР и заместитель генерального директора компании Валерий Фёдоров рассказал ещё осенью 2023 года.

В России забег на лыжах в гору состоялся впервые. Для подъёма был выбран северный склон горы Айкуайвенчорр. Хотя итальянский Альпе Чермис, где проводится знаменитый Tour de Ski, выше хибинской горы, подъём на Айкуайвенчорр сложнее.

«В Кировске гора покруче, здесь практически с самого старта подъём, а в Италии первые четыре километра — равнина, — пояснила Елена Вяльбе. — Те лыжники, которые проходили Альпе Чермис, знают, что вырубить может в любой момент на трассе», — рассказала она.

На хибинском туре «Большой Вудъявр» до финиша дошли все. У девушек самой выносливой и быстрой оказалась восемнадцатилетняя Алина Пеклецова. В мужском зачете первым пришел Савелий Коростылёв.

Олимпийская чемпионка Пекина Татьяна Сорина рассказала, что трасса тяжёлая и отличается от итальянской тем, что финиш идёт на подъём и это было очень сложно. Она сказала, что обязательно будет участвовать в гонке в гору ещё раз. «Надеюсь, эта гонка станет традицией. Поэтому очень хочется сюда вернуться именно на эту гору», — заявила Сорина.

Спортсменов порадовала поддержка зрителей, которые стояли вдоль трассы живым коридором, поддерживали и подгоняли лыжников. Елена Вяльбе отметила, что не ожидала такого количества зрителей вдоль всей горной части трассы. Подводя итоги финального этапа кубка страны, глава ФЛГР заявила, что хочет, чтобы тур был ежегодным.

В компании «ФосАгро», которая оказала поддержку проведению соревнований и сформировала их призовой фонд, заявили, что готовы пригласить в Кировск сильнейших лыжников страны не только на закрытие кубка и второй тур «Большой Вудъявр» в будущем году, но и организовать его старт уже осенью.

«Я благодарна всем регионам, которые развивают лыжный спорт, — отметила Елена Вяльье. — Кировск и компания «ФосАгро» делают это очень поступательно и динамично». По её словам, сейчас в Кировске расположен один из лучших лыжных центров страны, а трассы отлично подготовлены.

«Хочу поблагодарить за это организаторов и компанию «ФосАгро», которые сделали все возможное, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне», — резюмировала Елена Вяльбе.