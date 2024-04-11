Москва, 11 апреля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Приёмная дочь находящегося в розыске предполагаемого пособника террористов из «Крокус Сити Холла» не верит в его причастность к террористической атаке. Также девушка заявила ИА Регнум, что в интернете якобы появляется много недостоверной информации о её отце.

ИА Регнум

23-летняя падчерица говорит, что её приёмный отец 47-летний Николай С., которого двое суток разыскивают правоохранительные органы, не может считаться виновным, пока не будет официального заявления. При этом комментировать побег Николая от силовиков она не стала.

«Я знаю ровно столько же, сколько и вы. Вы видели хотя бы одно заявление официальное, что он виновен? Пока этого нет, он невиновен. Я уже дала комментарий одному каналу, но они перевернули абсолютно всё с ног на голову», — заявила девушка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 9 апреля полиция выследила Chevrolet Orlando, за рулём которого находился 47-летний житель Королёва Николай С. По информации следствия, мужчина может быть причастным к теракту в «Крокус Сити Холле». О подозреваемом известно, что он занимается ремонтом автомобилей и ранее уже попадал в поле зрения полиции за мелкие преступления. Также известно, что его несколько раз разыскивали приставы за неуплату алиментов.

Во время задержания Николай сбежал от правоохранителей, скрывшись в ближайшей лесопосадке. В подмосковном Чехове был объявлен план «Сирена» для поимки подозреваемого.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Следственный комитет ранее заявил, что продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокусе». В ведомстве отметили, что следствие получило значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

Суд арестовал уже 10 фигурантов дела о теракте, в том числе четверых непосредственных исполнителей, которые после совершения преступления попытались скрыться на Украине.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В российском МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».