Вашингтон, 11 апреля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Пентагон не может заставить компанию предпринимателя и миллиардера Илона Маска SpaceX заблокировать доступ российским пользователям к её орбитальной группировке интернет-спутников Starlink. Об этом сообщает американский интернет-журнал Defense One, ссылаясь на помощника министра обороны США по космической политике Джона Пламба.

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По словам Пламба, Соединённые Штаты принимают меры по обеспечению работы системы в интересах Украины. Однако при этом не получается заставить SpaceX прекратить её использование для российских пользователей, пояснил он.

«Я не думаю, что министерство обороны в состоянии заставить их делать такие вещи. Я осознаю обеспокоенность Украины и работаю над этим как с Украиной, так и со Starlink», — уточнил помощника министра обороны.

Как пишет издание, представители SpaceX ранее заявляли, что компания не ведет бизнес с Россией и сервис Starlink там не работает.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта агентство Bloomberg сообщало, что терминалы Starlink от компании Илона Маска SpaceX можно незаконно приобрести практически по всему миру.

Журналисты указали на многочисленные примеры незаконной продажи и активации интернет-комплексов. Их перевозят контрабандой, отсюда явная доступность Starlink на чёрном рынке, что является глобальной проблемой.

16 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, не обеспечили им ощутимого преимущества перед российскими военными. По его словам, в последнее время о них перестали говорить, как о чудо-оружии. Российские военные если и не располагают полным аналогом такой системы, то, несомненно, способны нечто противопоставить киевскому режиму в этом отношении, подчеркнул Сальдо.

В конце ноября 2023 года The Telegraph написала, что у российских военных есть возможность ликвидировать спутники Starlink, помогающие ВСУ наносить удары. Как пояснили эксперты, коммерческие космические спутники не попадают под действие Женевской конвенции и при использовании их одной из сторон конфликта вполне могут быть рассмотрены в качестве законной цели.