Херсон, 11 апреля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Британские спецслужбы не утруждают себя глубоким планированием терактов силами украинского спецназа и не заботятся о сохранности личного состава спецподразделений ВСУ, заявил анонимный сотрудник ФСБ России, комментируя провал попытки высадки диверсантов на Тендровскую косу Херсонской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Используя Украину в качестве полигона, а её военнослужащих как расходный материал для испытания и совершенствования новых разработок видов вооружения и тактики их применения, британские спецслужбы не утруждают себя планированием глубоко продуманных террористических акций и детально отработанных операций», — сказал он на видео, обнародованном 11 апреля ФСБ.

Тем более, добавил сотрудник российской спецслужбы, Лондон не заботится о сохранности личного состава украинских спецподразделений, о чём наглядно свидетельствуют показания задержанного военнослужащего 73-го морского центра ССО ВСУ.

По данным ФСБ, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что свидетельствует о непосредственной вовлечённости Лондона в конфликт.

Военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й «железной» дивизии — «единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)».

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Как передавало ИА Регнум, ранее ФСБ и Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Британии высадку диверсионных групп спецназа ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Десант ВСУ был уничтожен, в плен был взят один гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ.

По словам военнопленною, спецслужбы Британии предоставили спецназу ВСУ неактуальную информацию для высадки десанта на Тендровской косе в Херсонской области.

Также 11 апреля ФСБ опубликовала видеокадры пресечения в Херсонской области попытки высадки спецназа ВСУ. На кадрах видно уничтожение лодки с диверсантами с помощью сброса боеприпаса с беспилотника. Сотрудники ФСБ также показали оружие, которое использовали боевики. Кроме того, показан обстрелянный маяк.