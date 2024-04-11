Москва, 11 апреля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Запорожская АЭС навсегда останется в российской юрисдикции, заявил 11 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Запорожская атомная станция находится и навсегда останется в российской юрисдикции», — сказал он журналистам.

Дипломат также отметил, что Киев атаками на Запорожскую АЭС ставит под угрозу безопасность Европы.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля беспилотники ВСУ атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ, в результате чего получил повреждения разгружавший продукты грузовой автомобиль.

Позднее ещё два беспилотника атаковали район грузового порта станции и купол шестого энергоблока. Критических повреждений строение не получило, радиационный фон не изменился.

Вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере ложится на помогающие Киеву страны, заявил МИД России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных являются очень опасной провокацией, которая может иметь очень плохие последствия.

Москва поднимет вопрос атаки ВСУ на ЗАЭС на одном из следующих заседаний Совета Безопасности ООН по Украине, заверил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.