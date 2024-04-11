Волгоград, 11 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Автомобиль «Рено-Дастер», сбивший четырёх подростков в Волгограде, ранее штрафовали за превышение скорости. За автомобилем числятся порядка 10 штрафов. Муж женщины, которая в момент наезда на детей была за рулём, рассказал ИА Регнум, что сам находится в больнице после операции и только из новостей узнал о случившемся.

ГУ МВД России по Волгоградской области. Кадр из видео Место ДТП

11 апреля в Волгограде на пересечении улиц Ополченской и Андреева внедорожник сбил четырёх подростков, переходивших проезжую часть. ИА Регнум удалось выяснить имя водителя, который находился за рулём машины. Женщину зовут Светлана, ей 37 лет. Автомобиль, на котором женщина сбила детей, зарегистрирован на её 39-летнего супруга Александра.

«Мне сейчас очень плохо, я в больнице. Мне сделали операцию, я ещё ничего не знаю толком и не могу сказать о происшествии», — объяснил Александр.

На автомобиле числится порядка 10 штрафов, большая часть из них за превышение скорости.

«Указанный автомобиль неоднократно попадал на камеры контроля скорости из-за превышения разрешенного скоростного режима на 20-40 км/ч, самый частый участок для нарушений: участок федеральной автомобильной дороги Сызрань — Саратов — Волгоград. Общее количество штрафов — 10», — рассказал источник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Волгограде четверо детей попали под колёса автомобиля на пешеходном переходе. Пострадавшие доставлены в больницу.