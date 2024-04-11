Херсон, 11 апреля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Херсонской области на Тендровской косе была пресечена спланированная Великобританией высадка диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

ФСБ России. Кадр из видео

«ФСБ совместно с Министерством обороны РФ пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ», — рассказали в ФСБ.

Спецслужба уточнила, что операция по пресечению высадки украинского спецназа была проведена после получения ФСБ упреждающей информации о планах сил специальных операций ВСУ и их кураторов из Великобритании.

По данным ведомства, в ходе операции десант ВСУ был уничтожен, при этом удалось взять в плен военнослужащего 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ Евгения Горина.

В ФСБ также добавили, что центр ССО курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании, что говорит о вовлечённости Лондона в военный конфликт на Украине.

Вместе с тем отмечается, что военнопленный ВСУ подробно рассказал о прохождении диверсионной подготовки на базе RIFLES бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й «железной» дивизии, которая, в свою очередь, находится в постоянной боеготовности в Булфорд Кемпе в Южной Англии.

«Также он дал показания о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение «Штормовое» в Чёрном море) с целью захвата технических средств сопровождения полетов беспилотных летательных аппаратов ВС РФ», — уточнила спецслужба.

Горин сообщил, что во время штурма МСП-17 оборудование, которое интересовало британских кураторов, обнаружено не было, при этом станция связи на платформе месторождения была подорвана.

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Москва не раз отмечала содействие западных разведок Украине. Так, 21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что порядка 260 спутников НАТО передают данные Украине и работают против России. Кроме того, эксперты не раз указывали, что зачастую перед ударами ВСУ по Крыму в Чёрном море замечают разведывательные самолёты и беспилотники стран НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 25 января глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на фоне поражения Запада на Украине возможность новых провокаций против России продолжает быть очень высокой, однако от них вряд ли будет долгий эффект. Он отметил, что в современных условиях любая секретная информация, включая ложную, очень быстро становится явной.

Украинский же кризис, спровоцированный Западом, показывает множество примеров того, что США и Великобритания готовы совершать самые гнусные провокации, пытаясь изменить ситуацию в свою пользу, добавил Нарышкин.

21 февраля в ФСБ заявили, что установили факт разведдеятельности британских спецслужб в Херсонской области. Так, удалось вскрыть деятельность британской правительственной организации «Британский совет» (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведку в интересах киевского режима.