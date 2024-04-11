Москва, 11 апреля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру после завершения сезона. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Сергей Бобылев/ТАСС Екатерина Юрлова-Перхт

«В Мурманске нас ждут ещё одни проводы — на Кубке Содружества завершает карьеру Екатерина Юрлова-Перхт», — говорится в сообщении.

39-летняя спортсменка является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи биатлонист Евгений Гараничев объявил, что завершит карьеру после окончания нынешнего сезона. Он отметил, что после перенесённой коронавирусной инфекции на протяжении трёх лет испытывал проблемы со здоровьем, после чего приходилось заново набирать форму.

31 марта Гараничев провёл последнюю гонку в карьере. Команда Тюменской области, за которую он выступал, одержала победу в эстафете на чемпионате России.