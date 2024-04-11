Москва, 11 апреля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Блогеру Аязу Шабутдинову предъявлены обвинения ещё по 23 эпизодам мошенничества. Об этом сообщил адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов.

Сергей Фадеичев/ТАСС Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов

«Новые эпизоды предъявили в понедельник. Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества», — приводит слова адвоката «РИА Новости».

Отмечается, что сегодня Таганский суд Москвы должен рассмотреть ходатайство следствия о продлении содержания блогера под стражей.

Таганский суд 4 апреля арестовал банковские счета, автомобиль и имущество блогера. Тогда следствие сообщило, что Шабутдинов причастен к более чем 50 эпизодам мошенничества. Вину он не признал.

Как сообщало ИА Регнум, Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По версии МВД, он и его сообщники обещали научить открывать прибыльные бизнесы.

Спустя день прокуратура предъявила ему обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве. Поверившие блогеру лица заключали договоры на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн. В тот же день блогера арестовали.

Одна из учениц блогера, Наталья Калистрова, рассказала, что участникам бизнес-курсов подсыпали «зелёные таблетки» в напитки. По её словам, во время курсов участники также занимались медитацией и слушали музыку, находясь в состоянии эйфории. 13 февраля стало известно, что арест Шабутдинову продлили на два месяца.