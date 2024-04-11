Москва, 11 апреля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В центре Москвы 400-килограммового мужчину с болями в сердце для госпитализации эвакуировали через окно квартиры. В распоряжении ИА Регнум появились кадры спецоперации спасателей.

ИА Регнум

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54-летний Максим утром вызвал скорую помощь из-за резкого ухудшения самочувствия. Медики сочли необходимым госпитализировать мужчину, однако из-за веса почти в 400 кг москвич просто не смог пройти в двери.

Больного пришлось выносить спасателям через балкон, при помощи лестницы. Изначально источник ИА Регнум сообщал о планах спасателей вызвать кран, чтобы безопасно извлечь пациента через окно. Однако на кадрах эвакуации видно, что медики и сотрудники МЧС справились своими силами. Для этого пришлось спилить решётки на окнах. Кроме того, в обычную машину скорой Максим тоже не поместился, вызвали более вместительное авто. Вся операция по госпитализации заняла порядка четырёх часов.