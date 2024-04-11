Курган, 11 апреля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. В Курганской области эвакуировали более 6,2 тыс. жителей из-за ситуации с паводками. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.

Донат Сорокин/ТАСС

Отмечается, что, по данным на 10:00 (08:00 мск), в 17 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 818 человек, в том числе 222 ребёнка.

«Эвакуировано 6267 человек. Это число растёт», — говорится в сообщении.

В правительстве сообщили, что всего в регионе развернули уже 99 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы. Там организовано горячее питание, доставлены предметы первой необходимости, работают медики, сотрудники органов правопорядка и психологи.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля МЧС сообщило, что более 180 жилых домов и свыше 280 участков оказались в зоне затопления в Курганской области, уровень воды в реках Уй и Тобол повышается. В ведомстве отметили, что наращивают группировку в районах, наиболее подверженных подтоплению из-за весеннего паводка. Работа там не прекращается ни на минуту.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал ситуацию с паводком относительно стабильной. Накануне он предупредил, что приход большой воды в Курган прогнозируется в период с 11 по 14 апреля. По его словам, разлив воды в пойме перед сёлами Усть-Уйским и Звериноголовским достигает 3–4 км в ширину, а в сторону Кургана река Тобол пока находится в русле.

Ранее в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за угрозы затопления жилых домов объявили принудительную эвакуацию.