В Иркутской области неизвестные обстреляли теплотрассу
Кобзев: в Иркутской области неизвестные повредили теплоцентраль, найдены гильзы
Байкальск, Иркутская область, 11 апреля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Неизвестные расстреляли трубопровод в Байкальске в Иркутской области. Найдены гильзы, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.
«Нештатная ситуация в Байкальске. Неизвестные, вероятно из хулиганских побуждений, расстреляли трубопровод, из-за чего произошёл прорыв теплоцентрали. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили гильзы и сейчас выясняют все обстоятельства», — говорится в сообщении.
Игорь Кобзев добавил, что правоохранители разыскивают тех, кто повредил трубопровод, лишив почти 4 тыс. жителей Байкальска отопления.
Он отметил, что работы уже завершены и идёт запуск системы.
«На место сразу выехала аварийная бригада: пять человек и единица техники. Были отключены 161 дом и шесть социально значимых объектов», — пояснил глава региона.
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