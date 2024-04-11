Москва, 11 апреля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. С момента обсуждения мирного плана договора между Россией и Украиной ситуация изменилась, геополитическая реальность отличается от того, что было в марте 2022 года, заявил 11 апреля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Таким образом он прокомментировал информацию СМИ о планах МИД Швейцарии положить в основу мирного плана договоренности Москвы и Киева, достигнутые в Стамбуле весной 2022 года.

«Действительно, в Стамбуле был согласован документ, просто за два года — кстати, почти ровно за два года — ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022-го», — сказал он.

Песков добавил, что не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно. Также он назвал бессмысленным проведение каких-либо переговоров по Украине без участия России.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конференция по Украине, которая состоится в июне 2024 года в Швейцарии, пройдёт без участия России, но в ходе мероприятия можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу. Россия «рано или поздно» должна принять участие в мирных переговорах, подчеркнул Кассис.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии, даже если получит приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы» главы киевского режима Владимира Зеленского, сказала она. К тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария уже утратила, отметила представитель МИД РФ.

Конференция по ситуации на Украине в отсутствие России превратится в очередной раунд бесплодных консультаций, заявили, в свою очередь, в российском посольстве в Швейцарии.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.