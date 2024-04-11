Москва, 11 апреля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 275 военных на авдеевском направлении. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Противник потерял до 275 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа», — сказал Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две САУ «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ в районах Первомайского, Новокалиново, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Конашенков сообщил, что ВС России отразили 11 контратак ВСУ на авдеевском направлении. Противник потерял до 395 военных, три бронемашины, шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

Днём ранее Конашенков проинформировал, что украинские войска потеряли за сутки до 240 военных на авдеевском направлении.