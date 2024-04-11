Москва, 11 апреля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Приёмная дочь одного из предполагаемых пособников террористов, устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявила, что давно не видела отчима. Об этом 11 апреля сообщает RT.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Девушка в разговоре с агентством рассказала, что последний раз созванивались с отчимом «пару недель назад», на уточняющие вопросы отвечать не стала и бросила трубку. Однако позже она сообщила журналистам, что якобы накануне её мать разговаривала с отчимом и тот был в Польше, где «чинит машины, он мастер».

По её словам, мужчина был в России «очень давно, может, зимой». После совершения теракта отчим на связь не выходил.

Как выяснило агентство, мужчина был женат с 2005 по 2011 год, а после развода судился с бывшей женой из-за неоплаченных коммунальных услуг. Кроме того, он требовал через суд признать права собственности на гараж в Королёве.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Следственный комитет ранее заявил, что продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокусе». В ведомстве отметили, что следствие получило значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

Четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» заключили под стражу 25 марта решением Басманного суда Москвы. Суд отправил под арест Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду и Шамсидина Фаридуни (все — физические лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В тот же день, 25 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал ещё трёх фигурантов уголовного дела о террористической атаке и убийстве людей. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта ― уроженца Киргизии, российского гражданина Алишера Касимова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), сдавшего квартиру обвиняемым в нападении на «Крокус Сити Холл».

Девятого фигуранта Назримада Лутфуллои (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) арестовали до 22 мая. 26 марта суд арестовал фигурантов дела Диловара Исломова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), его отца Исроила (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и брата Аминчона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

1 апреля Басманный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу десятого фигуранта уголовного дела Якубджона Юсуфзоды (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) до 22 мая.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В российском МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».