Москва, 11 апреля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 520 военных на донецком направлении. Об этом 11 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Острое, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, потери ВСУ составили до 520 военных, три бронетранспортера и четыре автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: 155-мм гаубица М777 и 105-мм пушка М119 американского производства, 152-мм орудие «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что российские военные отразили четыре атаки ВСУ на донецком направлении и заняли более выгодные рубежи.

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение ВСУ у сёл Красное, Новокалиново, Клещеевка, посёлков Новое и Курдюмовка в ДНР. Четыре контратаки противника отражены у Выемки, Победы и Красногоровки.

Кроме того, ВСУ потеряли три САУ: польскую Krab, британскую AS-90 Braveheart и советскую «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, противотанковую пушку «Рапира», РЛС AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Одним из самых напряжённых участков фронта стал район Часова Яра. О боях на окраине города одним из первых сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. Он отмечал, что Часов Яр серьёзно укрепили и заминировали подразделения ВСУ, которые раньше воевали в районе Артёмовска и Соледара.

Информацию о тяжёлых боях в городе подтверждают и украинские источники. Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в этом районе остаётся «напряжённой».