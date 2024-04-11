Тверь, 11 апреля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В Тверской области стартовала весенне-полевая кампания. Установившаяся сухая и теплая погода позволила сельскохозяйственным организациям приступить к работам на неделю раньше намеченных сроков.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверские аграрии приступили к весенним полевым работам

«Своевременное и качественное проведение сезонных полевых работ является залогом дальнейшего роста производства продукции растениеводства в Верхневолжье», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, где была рассмотрена подготовка к проведению в 2024 году сельскохозяйственных работ.

По прогнозам, общая площадь посевов в этом году составит около 442 тыс. га, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Преимущественно в регионе выращивают яровые, озимые зерновые, кормовые и технические культуры, картофель и овощи.

Сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства Верхневолжья имеют достаточный запас семян. На данный момент семена яровых зерновых и зернобобовых культур заготовлены с превышением потребности почти на 20%. Уровень обеспеченности семенами картофеля составляет 95,3%, льна-долгунца — 82,6%, причем эти показатели значительно превышают уровень прошлого года. Продолжается доработка семян к севу, то есть их очистка и сортировка.

Стабильна ситуация по основным видам минеральных удобрений. На сегодняшний момент обеспеченность составляет 52,8% и ограничивается лишь имеющимися мощностями хранения.

Парк сельскохозяйственной техники в организациях и фермерских хозяйствах Тверской области сохранился на уровне прошлого года. Готовность имеющейся техники в среднем составляет 87% в зависимости от вида. В 2024 году в сельскохозяйственных работах будет задействовано порядка 4 тыс. машин и оборудования: сеялок, плугов, культиваторов.

В Тверской области ежегодно действует региональный штаб по подготовке и организации проведения сезонных работ.