Тверь, 11 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Художественное оформление отремонтированных музеев рассмотрела бюджетная комиссия Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Музей А. С. Пушкина в Берново

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в год 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина ремонтные работы проводятся в его музее в Берново. После завершения работ запланирована реэкспозиция выставочного пространства. Предусмотрены новые решения по размещению и монтажу экспонатов, обустройству залов.

В обновленном Калязинском краеведческом музее им. И. Ф. Никольского в историческом здании конца XVIII — начала XIX века представят уникальную коллекцию предметов церковного обихода, церковное облачение, золотошвейные изделия, рукописные и первопечатные книги из Троицкого Макарьевского монастыря, иконы, фрески и грамоты обители. В Лихославльском краеведческом музее, где уже завершен ремонт, планируется обустройство экспозиции «Два народа — одна история», посвященной быту, культуре и традициям русских карел, их переселению в Верхневолжье.

На заседании Бюджетной комиссии также рассмотрены вопросы ремонта и укрепления в 2024 году материально-технической базы колледжей, подведомственных минкультуры региона. В Тверском колледже культуры имени Н. А. Львова проведут капитальный ремонт теплового пункта здания общежития, обновят в нем автоматическую пожарную сигнализацию и пожарный трубопровод, заменят окна. Кроме того, запланированы ремонтные работы в спортзале учреждения.

В учебном корпусе Тверского музыкального колледжа имени М. П. Мусоргского заменят окна, для Тверского художественного колледжа имени А. Г. Венецианова приобретут новый автотранспорт.