Будапешт, 11 апреля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Правительство Венгрии опасается участия Североатлантического альянса в вооружённом конфликте с Россией на стороне Украины и готовится к такому развитию событий. Об этом заявил журналистам глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

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«Плохих новостей сейчас больше, чем хороших. Ведущие политики Европы говорят о необходимости отправки солдат на Украину, и самое тревожное заключается в том, что НАТО также изменило свой курс», — пояснил Гуйяш.

Он добавил, что блок пока ещё не стал активным участником конфликта, но готовится к практическому участию в нём на стороне Украины и хотел бы создать для этого фонд в размере 100 млрд долларов для координации поставок вооружения и обучения боевиков киевского режима.

Гергей Гуйяш пояснил, что Будапешт выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, но тем не менее в правительстве должны подготовиться ко всем вариантам развития событий.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам, что повышение координирующей роли НАТО в военных поставках на Украину опасно, поскольку втягивает альянс в конфликт с Россией. Он отметил, что Венгрия не желает и не будет в этом участвовать.

29 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не станет угрожать странам НАТО нападением, однако выступает категорически против вступления в альянс Украины и никогда не смирится с этим. Он пояснил, что вступление Украины в блок будет означать приближение к российским границам. По его мнению, необходимо создать некую «безопасную буферную зону» с предоставлением Киеву гарантий безопасности.