Москва, 11 апреля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. В Москве мошенники обокрали 87-летнюю Наталию Абрамову, создательницу мультфильмов «Ёжик в тумане», «Крокодил Гена» и «Паровозик из Ромашкова». Пожилая женщина отдала курьеру остаток своей пенсии. Но спустя час этот же курьер вернул всю сумму и извинился за неудобства. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

kino-teatr.ru Наталия Абрамова

Днём 9 апреля Наталии Абрамовой позвонил незнакомый мужчина и назвался соседом по имени Саша. Свою фамилию Саша не называл, а Наталья Николаевна не стала его расспрашивать, ведь Александр говорил, что он находится в тяжелейшей ситуации и ему срочно нужно 140 000 рублей.

Наталия Николаевна согласилась выручить незнакомца, но такой суммы у неё не оказалось. Она объяснила, что у неё есть всего 20 000 рублей пенсии. Звонившего устроила и эта сумма, он пообещал прислать за деньгами курьера. Только после того, как курьер уехал, пожилая женщина поняла, что её обманули. Она рассказала обо всём соседу, и он обратился в полицию от её имени. В это же время в квартиру к Наталии Абрамовой постучался тот самый курьер, который час назад забрал у неё деньги.

«87-летняя жительница Москвы сообщила, что неизвестный, представившись соседом, пытался занять у неё крупную сумму денег, но она смогла дать только 20 000 рублей. Деньги забрал мужчина азиатской внешности. После звонка в правоохранительные органы курьер вернул женщине деньги и извинился за неудобства. Наталия Абрамова хотела узнать данные того, кто просил деньги, чтобы предоставить их полиции. Но курьер сказал, что сам не знает настоящее имя заказчика. Мужчина сказал, что заказчик просто просил вернуть деньги и извиниться перед женщиной», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту полиция сейчас проводит проверку. Наталия Абрамова объяснила ИА Регнум, что она не знает, почему мошенники решили вернуть ей деньги.

«Мне очень много лет, и я уже устала от этой истории, которая, к счастью, уже благополучно завершилась. Мне всё время названивают по телефону, многие даже не представляются. Теперь я лучше никому не буду отвечать», — пожаловалась женщина.

Абрамова Наталия Николаевна родилась 6 февраля 1937 года. В 1959 году она сыграла главную роль в короткометражном фильме «Последний лист», но решила не продолжать карьеру в кино и посвятила свою жизнь мультипликации. Много лет она была сотрудницей киностудии «Союзмультфильм», занимала должность редактора. Она была одним из создателей таких мультфильмов, как «Паровозик из Ромашкова», «Варежка», «Крокодил Гена», «Ёжик в тумане», «Тайна третьей планеты», «Боцман и попугай», «Волк и телёнок» и многих других. В 1970-х Абрамова попробовала себя в качестве сценариста. По её сценариям было создано несколько мультфильмов: «Ниточка и котёнок», «Бурёнка из Маслёнкино», «Бездомные домовые», «Весёлая карусель» и другие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что у вдовы известного учёного Льва Галкина пытались украсть 6 млн рублей сразу после смерти мужа. Женщине угрожали по телефону уголовным делом за измену родине и требовали перевести деньги.