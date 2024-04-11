Тюмень, 11 апреля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. В Тюменской области уровень воды в реке Ишим вырос за сутки с 19 до 75 см. Об этом 11 апреля сообщили в информационном центре правительства региона.

Правительство Тюменской области

«По данным на 08:30 сегодня, 11 апреля, фактический уровень воды: в реке Ишим за сутки повысился от 19 до 75 см, в реке Тобол за сутки повысился от 7 до 29 см», — говорится в сообщении.

Уточняется, что неблагоприятных и опасных явлений нет. Подтоплению подверглись девять низководных мостов в Голышмановском городском округе, Аромашевском, Викуловском и Ялуторовском районах.

Также отмечается, что все жители населённых пунктов обеспечены продуктами питания, медицинскими препаратами.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля в городе Ялуторовске Тюменской области началась превентивная эвакуация жителей в связи с паводками. Отмечалось, что эвакуация добровольная, она продлится несколько дней. ПВР развернули в общежитии аграрного колледжа, для жителей предоставили два автобуса.

«Роспотребнадзор» 9 апреля сообщил, что в Тюменской области готовятся пункты временного размещения на случай подтопления. Там отметили, что планируется также подомовой обход и оповещение населения.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 8 апреля сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам. Он отметил, что специалисты «Росгидромета» дают неблагоприятный прогноз — уровень воды в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким.