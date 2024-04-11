Москва, 11 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. VK Fest объявил имена артистов, которые выступят на фестивале летом 2024 года. Это лидеры чартов, герои альтернативной сцены, поп — и рэп-артисты, сообщила ИА Регнум пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

Петр Ковалев/ТАСС Певица Клава Кока

В Уфе 1 июня, в парке «Ватан», выступят «Звери», CREAM SODA, «Хаски», Клава Кока, Ramil’, Ольга Бузова и Юля Паршута.

На острове Татышев в Красноярске 8 июня на сцену выйдут «Баста», Mary Gu, «Хаски», Ramil’, INSTASAMKA, Konfuz и Юля Паршута.

На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса (Сочи) 15 июня выступят «Звери», CREAM SODA, Ramil’, Andro, ELMAN, TONI, MONA, Kamazz, ВАЛЯ КАРНАВАЛ, Юля Паршута и приглашённый специальный гость.

Все три города посетят ведущие утреннего шоу «Бригада У» на «Европе Плюс», чтобы пообщаться с хедлайнерами фестиваля. Они выйдут в прямой национальный эфир 31 мая из Уфы, 7 июня из Красноярска и 14 июня из Сириуса.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 29 июня, на Синей сцене, свои хиты исполнят «Баста», МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho и Юля Паршута. На Белой сцене выступят 25/17, «Три дня дождя», «КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ», Тося Чайкина, SODA LUV, «Кишлаĸ», Toxi$, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, BUSHIDO ZHO и LYRIQ. На Фиолетовую сцену выйдут SATI ETHNICA, Pompeya, Минаева, JANAGA, AFÈLIA, «Фресĸа», EIGHTEEN, ASHLY., yaskraviy и ASAMMUELL. На электронной сцене «Радио Рекорд» выступят диджеи: FEEL, DJ M. E. G., SHAPOV, KIIDA и LADY WAKS. Из открытой студии «Радио Рекорд» будет вестись прямая аудиотрансляция с фестиваля.

Во второй день фестиваля, 30 июня, на Синей сцене в Парке 300-летия выступят «Звери», HammAli & Navai, CREAM SODA, Найĸ Борзов, L’ONE, Клава Коĸа, Dabro и INSTASAMKA. На Белой — «Ноггано», ATL, ZOLOTO, OBLADAET, JANE AIR, «Масло черного тмина», Loc-Dog, MIIDAS и «Звонĸий», на Фиолетовой — THOMAS MRAZ, «Меджикул», Amirchik, Kristina Si, «Обстоятельства», «ПИКЧИ!», BLIZKEY, Васса Железнова, 5УТРА и TRITIA. На сцене «Радио Рекорд» выступят артисты: PEREDEL, SWANKY TUNES, VOLAC, TURBOSH, ZESKULLZ и ASPYER.

В Москве VK Fest впервые пройдёт в «Лужниках» — одной из самых больших спортивных и концертных площадок России и мира. На Синюю сцену фестиваля выйдут «Баста», МОТ, CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, OG Buda + MAYOT, Xcho, ВАЛЯ КАРНАВАЛ и SHAMAN. На Белой сцене выступят «Три дня дождя», OBLADAET, «КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ», SODA LUV, «Кишлаĸ», Toxi$, BUSHIDO ZHO, nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS. На фиолетовой сцене треки исполнят SATI ETHNICA, JANAGA, Минаева, «Обстоятельства», EIGHTEEN, Миша Хорев, «ВЕСНУШКА», DAASHA, 5УТРА и KHVICHA LUCCA.

В последний день фестиваля, 14 июля, в Москве на Синей сцене зрителей ждёт выступление специального гостя, имя которого будет в секрете до его выхода на сцену. Вместе с ним свои треки исполнят Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и INSTASAMKA. На Белую сцену выйдут «Ноггано», 25/17, ATL, Тося Чайĸина, Loc-Dog, THE DAWLESS + KACCETA, «Масло черного тмина» и LYRIQ. На Фиолетовой сцене выступят THOMAS MRAZ, Pompeya, Kristina Si, Amirchik, AFÈLIA, BLIZKEY, МЭЙКС, GRILLYAZH и ASAMMUELL.

В 2024 году VK Fest соберёт гостей в девятый раз. В 2023 году фестиваль объединил 200 тысяч посетителей и 500 селебрити, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих артистов.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году более 175 тыс. человек стали посетителями фестиваля VK Fest, он прошёл в трёх городах России.