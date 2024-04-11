Хельсинки, 11 апреля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Члены Североатлантического альянсы должны быть менее воинственны в адрес России, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times.

AP/TASS Александр Стубб

По его словам, публичные предупреждения о действиях России за пределами Украины отвлекают ЕС от того, на чём европейские страны действительно должны сосредоточиться. Речь идёт о немедленной помощи Киеву и подготовке ЕС своих вооружённых сил, отметил он. При этом Стубб добавил, что не верит в возможное нападение России на страну НАТО до 2030 года.

«Меня немного беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Россия собирается проверить статью 5 устава НАТО (положение договора НАТО о том, что нападение на одного члена альянса означает нападение на всех) и что Европа следующая на очереди», — сказал он.

Он считает, что европейские страны «должны готовиться к этому, но это крайне маловероятно». Президент Финляндии призвал страны НАТО «поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и на данном этапе практически всем, что потребуется».

Как передавало ИА Регнум, Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Швеция и Финляндия «стремительно» отказались от нейтралитета, которого придерживались десятилетиями. Он подчеркнул, что РФ ответит на их присоединение к НАТО, нарастив вооружения в Московском и Ленинградском военных округах.

9 апреля газета IltaLehti сообщила, что в финском городе Миккели на востоке страны, в 140 км от границы с Россией, создаётся Штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Как подчеркнул глава государства, у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.