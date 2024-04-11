Минск, 11 апреля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко присвоил женщине-космонавту Марине Василевской звание Героя Белоруссии. Церемония награждения прошла 11 апреля во Дворце независимости в Минске.

РИА Новости/Роскосмос Марина Василевская

Лукашенко вручил Василевской медаль Героя Белоруссии и удостоверение космонавта. В ходе церемонии было отмечено, что звание присвоено за мужество, проявленное при осуществлении космического полёта, значительный личный вклад в освоение космоса.

Василевская стала первым космонавтом в истории Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта корабль «Союз МС-25» доставил на Международную космическую станцию Василевскую, российского космонавта Олега Новицкого и американского астронавта Трейси Дайсон.

Василевская, Новицкий и астронавт Лорел О’Хара вернулись с МКС на Землю 6 апреля. Спускаемый аппарат «Союза МС-24» с международным экипажем на борту приземлился в Казахстане. Новицкий и Василевская провели на орбите 14 суток.

«Роскосмос» сообщил, что встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко с Василевской ожидается 12 апреля в Москве.