Тюмень, 11 апреля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Федеральную трассу Тюмень — Омск во время паводка на реке Ишим укрепят водоналивными дамбами, которые сегодня доставлены бортом МЧС в Тюмень. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев.

ГУ МЧС России по Тюменской области Доставка водоналивных дамб в Тюменскую область

«Сегодня бортом МЧС России прибыло четыре километра водоналивных дамб для укрепления федеральной трассы Тюмень — Омск, которые в ближайшее время мы уже будем устанавливать», — сказал Закутаев в эфире телеканала «Россия 24».

Отмечается, что дамбы, предварительно, возведут у трассы Р-402 у села Абатского.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в городе Ялуторовске Тюменской области началась превентивная эвакуация жителей в связи с паводками.

Отмечалось, что эвакуация добровольная, она продлится несколько дней. ПВР развернули в общежитии аграрного колледжа, для жителей предоставили два автобуса.

Также власти сообщили, что ценные вещи, в том числе бытовую технику, можно сдать на ответственное хранение, домашний скот и питомцев доставят в безопасное место. Полиция будет охранять дома до возвращения жителей.

9 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в Тюменской области готовятся пункты временного размещения на случай подтопления. Там отметили, что планируется также подомовой обход и оповещение населения.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 8 апреля сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам.

В МЧС заявили, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, сообщил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков.