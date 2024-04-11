Москва, 11 апреля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. 120 выпускников вузов и старшекурсников смогут пройти оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы по программе «IT-город». Как сообщила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина, в этом году число мест было увеличено.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Направление «IT-город» появилось в 2022 году, — рассказала Сергунина. — С тех пор кандидаты подали порядка 4,7 тысячи заявок».

Стажерами «IT-город» могут стать студенты последних курсов и выпускники вузов до 35 лет, желающие построить карьеру в сфере информационных технологий. Прием продлится до 24 мая. По итогам отбора молодые специалисты примут участие в развитии таких цифровых проектов, как портал mos.ru, платформа «Мос. Облако» и электронные услуги.

Как ранее сообщало ИА Регнум, компания VK также увеличила количество позиций для оплачиваемой стажировки студентов и молодых специалистов. В 2024 году стажировка VK пройдет по более чем 30 IT-направлениям.