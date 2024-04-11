Москва, 11 апреля, 2024, 11:55 — ИА Регнум. В Москве 54-летнего мужчину весом почти 400 кг пришлось вызволять из квартиры с помощью крана. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Кадр из видео

Как рассказал собеседник агентства, москвич десять лет не выходил из дома, а 11 апреля ему стало плохо с сердцем, и он вызвал скорую помощь. Медики не смогли вынести его из квартиры своими силами — в двери пациент не прошёл. Пришлось вызвать спасателей, которые срезали решётки на окнах и подогнали кран для эвакуации мужчины через окно.

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Однако возникла новая проблема: в машину скорой помощи мужчина тоже не поместился. Медики вызвали другой автомобиль.