Волгоград, 11 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В Волгограде водитель иномарки сбила четверых детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Их доставили в больницу, сообщило ГУМВД России по Волгоградской области в Telegram-канале.

ГУ МВД России по Волгоградской области. Кадр из видео

«По предварительной информации, в 09:55 37-летняя водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», на пересечении улиц Ополченская и Андреева совершила наезд на четверых детей — двух девочек и двоих мальчиков 2012 года рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу», — следует из сообщения.

На месте ЧП работают руководство Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3880980" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, в феврале в посёлке городского типа Усть-Абакан Республики Хакасия автомобиль влетел в группу школьников.

По предварительной информации, 42-летний мужчина не справился с управлением, когда машина попала в колею. Он был трезв.

Ранее водитель легкового автомобиля сбил 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе на юге Москвы и скрылся с места ДТП. В результате подростку потребовалась медицинская помощь.