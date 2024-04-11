На пешеходном переходе в Волгограде сбили четырёх подростков
В Волгограде иномарка сбила на переходе четырёх подростков, их госпитализировали
Волгоград, 11 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В Волгограде водитель иномарки сбила четверых детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Их доставили в больницу, сообщило ГУМВД России по Волгоградской области в Telegram-канале.
«По предварительной информации, в 09:55 37-летняя водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», на пересечении улиц Ополченская и Андреева совершила наезд на четверых детей — двух девочек и двоих мальчиков 2012 года рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу», — следует из сообщения.
На месте ЧП работают руководство Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка.
Как передавало ИА Регнум, в феврале в посёлке городского типа Усть-Абакан Республики Хакасия автомобиль влетел в группу школьников.
По предварительной информации, 42-летний мужчина не справился с управлением, когда машина попала в колею. Он был трезв.
Ранее водитель легкового автомобиля сбил 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе на юге Москвы и скрылся с места ДТП. В результате подростку потребовалась медицинская помощь.