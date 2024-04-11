Москва, 11 апреля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. После выборов в Южной Корее политика страны в отношении России вряд ли изменится. Такое мнение 11 апреля высказала специалист по Северной и Южной Корее, доцент кафедры Американских исследований СПбГУ Ирина Ланцова.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведущая оппозиционная партия в Южной Корее — Демократическая партия «Тобуро» — получает большинство мест в парламенте по результатам голосования в 254 одномандатных округах. После обработки почти 100% протоколов стало ясно, что Демократическая партия «Тобуро» одержала победу в 161 округе, а её главному сопернику, президентской партии «Гражданская сила», достанется 90 мандатов. По одному мандату получат партия «Новое будущее», Партия новых реформ и Прогрессивная партия.

Ланцова отметила, что в Южной Корее доминируют две основные силы. Консервативная сила представлена партией, которую представляет нынешней президент страны Юн Сок Ёль. Вторая политическая сила противоположна консерваторам и может занять большинство мест в парламенте. Такая ситуация в Южной Корее наблюдается уже около трёх десятков лет. Это связано не только с политическими взглядами, но и с политической географией. Эти партии имеют довольно чёткую региональную привязанность, поэтому голосование идёт не только в рамках политических предпочтений, но и в рамках региональных привязанностей. При этом основное голосование, которое решит исход выборов, проходит в Сеуле. Именно там идёт основная борьба за политическое влияние в стране.

По её словам, нынешний президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, который был избран в 2022 году, относится к Консервативной партии. За эти два года он принимал не самые популярные решения, сказывается и то, что его супругу подозревают в коррупционных связях. Юн Сок Ёль пришёл к власти на волне борьбы с коррупцией, которая является очень серьёзной проблемой в стране. Ранее он занимал должность генерального прокурора Республики Корея, поэтому был знаменит как неподкупный борец с коррупцией.

Вступив в должность президента, не сильно видно, что он борется с коррупцией, если коррупция касается его самого, его партии и супруги. Это вызывает очень серьёзное недовольство у избирателей, отметила политолог.

К тому же консервативные силы в Республике Корея выступают за тесный союз с США. В рамках этого тесного союза за последние два года произошло знаковое событие: Южная Корея начала активно сближаться с Японией. На данный момент отношения Японии и Южной Кореи находятся на очень высоком уровне. Активно развивается трехстороннее сотрудничество, добавила Ланцова.

Она напомнила, что у Южной Кореи и Японии тяжёлое историческое прошлое. Корея была японской колонией с 1910 по 1945 год. Там были притеснения и использование рабского труда. Соответственно отношения Республики Кореи и Японии, несмотря на то, что США их пытаются сблизить для определённых внешнеполитических целей, были довольно сложными. Далеко не все в Южной Корее этим довольны, в том числе недовольны и представители консервативных сил. В стране были скандалы, связанные с тем, что Юн Сок Ёль в своих речах нивелировал в какой-то степени прошлые преступления Японии. Это воспринималось очень негативно большей частью населения. Также у нынешнего президента есть и другие неудачи в политике, что не придаёт ему популярности.

Не всех устраивает и ухудшение отношений с Северной Кореей, так как консерваторы традиционно проводят жёсткую линию по отношению к этой стране. При этом оппозиция выступает за более взвешенные отношения с Северной Кореей, за сотрудничество с этой страной, уточнила политолог.

По её словам, эти факторы, это недовольство приводят к тому, что оппозиционная к президенту партия может перевесить в парламенте. В этом случае Юн Сок Ёль получит оппозиционный парламент, тогда решения президента могут быть заблокированы. В этой ситуации остаток его правления может быть не очень эффективным.

«Что касается отношений с Россией, то нужно понимать, что та политика, которая осуществлялась по отношении к России за последние два года, вряд ли изменится. Никаких чудес не произойдёт. Но в целом ситуация показывает недовольство жёсткой политикой Юн Сок Ёля. Корейцы голосуют против внутренних процессов, они в меньшей степени думают о внешней политике. Прежде всего их волнуют отношения с Японией, проблемы Фукусимы, проблемы рыбного экспорта и импорта. Я бы не была очень оптимистична по поводу улучшения отношений с Россией, так как Южная Корея останется в тренде США, даже если к власти придёт другая партия. Конечно, она будет стремиться к более взвешенной внешней политике, но в целом общую тенденцию переломить очень сложно», — отметила специалист.

Как передавало ИА Регнум, в 2020 году «Тобуро» получила по итогам выборов 180 мест, а предшественнику «Гражданской силы» и его спутнику достались 103 места в парламенте. В 2022 году представителям консервативной «Гражданской силы» достались 12 из 17 постов губернаторов провинций и мэров городов центрального подчинения. В частности, в Сеуле с результатом 59% свой пост сохранил действующий мэр О Се Хун. Демократическая партия «Тобуро» одержала победу в пяти регионах.

Лидер оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Южной Кореи Ли Чжэ Мён подвергся нападению во время поездки в Пусан. Вооружённый неизвестный атаковал политика во время пресс-конференции и нанёс ему ранение в области шеи. Ли Чжэ Мён упал, но находился в сознании. Политику оказали экстренную помощь на месте инцидента, а примерно через 20 минут после нападения его увезли медики, подъехавшие на машине скорой помощи. По предварительным данным, подозреваемый мужчина, выдавая себя за одного из сторонников Ли, подошел к политику и попросил автограф, а затем совершил нападение, по всей вероятности, с использованием холодного оружия.