Москва, 11 апреля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил родным и близким космонавта Владимира Аксёнова глубокие соболезнования в связи с его смертью. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

РИА Новости/Михаил Фомичев Герой Советского Союза Владимир Аксёнов

«Примите глубокие соболезнования в связи с постигшей вас тяжёлой утратой — кончиной Владимира Викторовича Аксёнова. Дважды Герой Советского Союза, Владимир Викторович был человеком большого таланта, мужества и силы духа. Он внёс значимый вклад в реализацию отечественной космической программы», — сказано в телеграмме президента.

Путин отметил, что Аксёнов всегда подавал пример настоящего профессионализма во время орбитальных полётов, а также в ответственной работе по испытанию и освоению новой техники.

Светлая память об Аксёнове сохранится в сердцах его близких, друзей, товарищей, заключил президент России.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Аксёнов умер 9 апреля на 90-м году жизни.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что жизненный путь Владимира Аксёнова был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу. Борисов отметил, что Аксёнов пользовался заслуженным авторитетом и глубоким уважением среди коллег и друзей.

Свой первый полёт в космос Владимир Аксёнов совершил с 15 по 23 сентября 1976 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз-22». Полёт проводился в рамках программы «Интеркосмос».

Во второй раз он совершил полёт в космос с 5 по 9 июня 1980 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз Т2». В этот раз была осуществлена стыковка корабля с орбитальным научно-исследовательским комплексом «Салют-6» — «Союз-36».

Общая продолжительность двух полётов в космос составила 11 суток 20 часов 11 минут и 47 секунд.

Указом Президиума Верховного Совета СССР космонавт был награждён орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда».

В июне 2011 года в Рязани, откуда родом Владимир Аксёнов, на улице Циолковского был установлен его бюст.