Москва, 11 апреля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Отряды немецких карателей, которые нацисты сформировали после оккупации Смоленской области в годы Великой Отечественной войны, массово расправлялись с мирными жителями. В частности, в Смоленске было расстреляно более 1 тыс. человек, следует из рассекреченных архивных документов.

Лиепиньш/РИА Новости Смоленск после освобождения от гитлеровских захватчиков

Управление ФСБ по региону рассекретило материалы и передало их в Государственный архив новейшей истории Смоленской области в рамках проекта «Без срока давности». Среди них есть свидетельства немецкого танкиста Карла Шнайдера и военнопленного Гейнца Винклера.

«В 1941 году нашим полком было собрано на окраине Смоленска более 1 тыс. человек местных жителей <…> [Они] были раздеты и разуты, затем расстреляны из автоматического оружия. Среди расстрелянных были женщины и дети», — приводит ТАСС слова Шнайдера.

Согласно показаниям Винклера, военные вермахта после занятия Смоленска массово истребляли жителей. Особенно зверствовали проходившие через город чиновники гестапо и военнослужащие войск СС. По малейшему подозрению они увозили целые семьи за город и расстреливали, указано в спецсообщении контрразведки СМЕРШ.

Несколько тысяч военнопленных умерли зимой 1941–1942 годов в Смоленском лагере от холода и голода.

Пленный ефрейтор Ганс Фарбер, служивший в роте карателей, рассказал о расправе над жителями одной из деревень возле Ельни. В марте 1942 года в деревне засели партизаны. Нацисты заколотили дома и подожгли, в результате погибли жители и 15 партизан, не успевших скрыться в лесу. Фарбер признался, что не в силах назвать число уничтоженных «расстрельной командой» советских граждан, так как «оно значительно».

Немецкие части вошли в Смоленск 16 июля 1941 года. Советские войска освободили область в начале октября 1943 года.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ регулярно публикует архивные документы о событиях Великой Отечественной войны. В феврале были рассекречены материалы о зверской казни нацистами подпольщиков из «Молодой гвардии» зимой 1943 года. В частности, обнародованы копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других молодогвардейцев.