Москва, 11 апреля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение подозреваемому в убийстве одного и ранении другого полицейского в Подмосковье. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

МВД России Василий Буряков

Отмечается, что жителю Истры заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ).

«По ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, СК сообщил, что 7 апреля на просёлочной дороге в районе подмосковного Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых позднее скончался от огнестрельных ранений.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. В Подмосковье ввели план «Сирена» и план «Перехват». По информации источника, накануне сотрудники полиции обнаружили тайник с наркотическим веществом и караулили наркокурьера. При появлении дилера полицейские решили задержать его, но попали под огонь.

Официальный представитель МВД Ирина Волк 9 апреля сообщил, что личность подозреваемого в нападении на полицейских установлена. Им оказался житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию.